Rutte: nieuw plan toeslagenstelsel bij volgende formatie

Een van de twee nieuwe staatssecretarissen op Financiën moet de komende maanden werken aan een een plan om het toeslagenstelsel te herzien. Dat plan moet na de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen worden aangeboden aan partijen die het nieuwe kabinet gaan vormen, vindt premier Mark Rutte.

De coalitie besloot maandag dat er twee staatssecretarissen op het departement moeten komen na het vertrek van voormalig staatssecretaris Menno Snel. Hij stapte op vanwege de toeslagenaffaire.

Een van hen moet zich richten op het innen van belasting en op fiscale wetgeving, de ander is verantwoordelijk voor de afdelingen Toeslagen en de Douane. Die laatste moet ook werk maken van een plan om het toeslagensysteem te veranderen, vindt Rutte. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer wil inmiddels ook dat het stelsel op de schop gaat.

“Het probleem bij de vorige formatie was dat er geen voorstel lag voor de aanpak van het toeslagensysteem”, zegt Rutte. Het is een goed idee om de nieuwe staatssecretaris wel zo’n plan op te laten stellen. “Het stelsel is te ingewikkeld, maar het hervormen is ook niet zo makkelijk”, aldus de minister-president. “Het vraagt een plan. Dat heeft wel vijf tot tien jaar nodig om uitgewerkt te worden.”