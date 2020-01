Giërmo B. ontkent betrokkenheid moord op advocaat Wiersum

Giërmo B. ontkent dat hij betrokken is bij de moord op advocaat Derk Wiersum. Wel erkent hij meerdere malen in de vluchtauto – een Opel Combo – te hebben gezeten, maar niet ten tijde van de moord.

Volgens zijn advocaat Tjalling van der Goot kan B. niet de schutter zijn, omdat getuigen een signalement van de schutter hebben gegeven dat niet overeenkomt met dat van verdachte B. De schutter zou een tenger en niet heel lang postuur hebben en er jong uitzien. De 36-jarige B. is vrij gespierd.

In een reactie zei B. het “verschrikkelijk” te vinden voor de vrouw en kinderen van Wiersum. “Ik ben zelf ook vader.” Verder gaf hij aan “niet zo veel te vertellen te hebben”.

Van der Goot vindt dat de rechtbank het voorarrest van B. moet opheffen, omdat de aanwijzingen voor diens betrokkenheid bij de moord niet sterk genoeg zijn. Justitie baseert zich op “aannames, vermoedens, invullingen en gissingen”, meent de raadsman. De rechtbank beslist woensdag later op het vrijlatingsverzoek van Van der Goot. Het Openbaar Ministerie vindt dat er volop redenen zijn om B. in de cel te houden.

Voor de moord zit nog een andere verdachte vast, een neef van de vorige maand gearresteerde Ridouan Taghi. Taghi zou de opdracht voor de moord op de advocaat hebben gegeven. Wiersum was advocaat van kroongetuige Nabil B. in het grote liquidatieproces Marengo waarin Taghi hoofdverdachte is.