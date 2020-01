Justitie verwacht meer aanhoudingen in moordzaak advocaat

Het Openbaar Ministerie verwacht “binnen afzienbare termijn” meer verdachten te kunnen aanhouden in het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum. Het onderzoek is nog in volle gang.

Dat zei het OM woensdag in een toelichting op de stand van het onderzoek, tijdens een inleidende zitting in de zaak tegen Giƫrmo B. in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Hij werd op 27 september aangehouden als verdachte van het medeplegen van de moord. Zijn exacte rol is nog niet duidelijk. B. kwam in beeld van politie en justitie aan de hand van de bij de moord gebruikte vluchtauto.

In november arresteerde de politie Anouar, de neef van Ridouan Taghi. Derk Wiersum was de advocaat van de kroongetuige in de strafzaak tegen Taghi.