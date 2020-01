Minister Blok noemt dreigement Iran ‘volstrekt onacceptabel’

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) noemt de dreiging van de Iraanse president Hassan Rohani tegen Europese militairen in het Midden-Oosten “volstrekt onacceptabel”. Rohani deed zijn uitspraak tijdens een kabinetszitting waarin hij inging op het atoomakkoord dat op springen staat.

Tijdens de rechtstreeks uitgezonden vergadering zei Rohani dat Amerikaanse troepen de regio moeten verlaten. “Stop met het maken van zoveel fouten en vertrek. Vandaag lopen militairen uit de VS gevaar, morgen lopen mogelijk ook Europese militairen gevaar”, zei hij.

Eerder nam het parlement van het buurland Irak al een resolutie aan waarin de Iraakse regering wordt gevraagd de buitenlandse troepen het land uit te sturen. Er zijn enkele tientallen Nederlandse militairen in

Zo’n dreiging is ook niet in het belang van Iran, reageerde Blok in de Kamer. “Iran moet er juist aan werken weer een fatsoenlijke relatie met de rest van de wereld te krijgen.”

De nucleaire deal verkeert in zwaar weer sinds de VS zich eruit terugtrok. Europa probeert het te redden. Iran moet zijn afspraken nakomen, zei Blok. “Zij moeten hun deel van het akkoord leveren.” Als zij het akkoord schenden zal Blok pleiten voor meer sancties tegen Iran.