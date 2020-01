Tweehonderd ‘toeslagenouders’ praten met Rutte en Hoekstra

Voor een het gesprek met premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra over de toeslagenaffaire hebben zich zo’n tweehonderd gedupeerde ouders aangemeld. De bewindspersonen praten maandag in De Broodfabriek in Rijswijk met gedupeerden.

Het ministerie van Financiƫn verwacht in totaal ongeveer 250 aanwezigen bij het gesprek. Sommige ouders komen met een familielid of advocaat.

De Tweede Kamer steunde eind vorig jaar een oproep van de Partij voor de Dieren aan Rutte om in gesprek te gaan met de ouders. Na het aftreden van voormalig staatssecretaris Menno Snel is Hoekstra verantwoordelijk voor de fiscus. Daarom schuift hij ook aan bij het gesprek. De minister sprak op de dag van het opstappen van Snel al met enkele gedupeerden. Begin deze maand sprak hij met zo’n veertien ouders op het ministerie van FinanciĆ«n.

Ouders die “op een of andere manier” hebben aangegeven gedupeerd te zijn, zijn uitgenodigd. Zij konden zich tot 7 januari aanmelden.