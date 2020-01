Man aangehouden die scholieren en leraren met dood bedreigde

De politie heeft in Utrecht een man aangehouden die ervan wordt verdacht leerlingen en docenten van de school X11 aan de Vondellaan vrijdag in de middagpauze met de dood te hebben bedreigd.

De leiding van de gecombineerde vmbo/havoschool voor media en vormgeving meldt in een bericht aan leerlingen, ouders en personeel, dat het ging om “een verwarde man die van mening was dat hij werd lastiggevallen door leerlingen”. Waarschijnlijk heeft de verdachte een hek vernield om op het terrein te komen.

Docenten wisten de man al pratend mee naar buiten te leiden, maar hij wist na zijn actie te vluchten, waarop de politie een zoektocht startte. Daarbij werd onder meer een politiehelikopter ingezet. Hij werd in een park naast de school aangehouden. De politie bevestigt dat de aanhouding met de bedreiging verband houdt. De identiteit van de man is nog niet bekendgemaakt.

Het incident veroorzaakte volgens de schoolleiding onrust onder leerlingen en medewerkers die getuige waren van het incident. De school heeft meteen na het voorval geprobeerd met de leerlingen in gesprek te gaan over het gebeurde. Ook sprak de school met de ouders van direct betrokken leerlingen. De school onderzoekt of alle veiligheidsmaatregelen voldoende zijn geweest.