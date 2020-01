Ook onderwijsinstellingen schakelen Citrix uit

Ook medewerkers en studenten van universiteiten en hogescholen kunnen voorlopig niet op afstand werken. Onder meer de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben hun Citrix-servers tijdelijk afgesloten. De Universiteit Utrecht beperkt de toegang van een aantal applicaties vanuit het buitenland. Dat doen ze na een advies van het Nationaal Cyber Security Centrum, omdat er een groot gat in de beveiliging van Citrix zit.

De Universiteit Leiden heeft daarnaast moeite om zijn website in de lucht te houden. De site krijgt veel meer verkeer dan anders te verwerken en is daardoor instabiel. Vanuit het buitenland is de site voorlopig niet te bezoeken. Het gaat volgens de universiteit niet om een ddos-aanval, maar onderzoek moet duidelijk maken wat er aan de hand is en of er een verband is met de problemen bij Citrix.