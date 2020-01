‘Impact offline halen Citrix blijkt maandagochtend’

Nu veel instellingen en organisaties sinds afgelopen week de toegang tot hun Citrix-netwerk hebben afgesloten vanwege een beveiligingslek, is het de vraag of en hoe ambtenaren maandag aan de slag kunnen. Via Citrix kunnen ze thuiswerken omdat er op kantoor vaak minder werkplekken zijn dan werknemers.

“De echte impact zien we maandagochtend als ambtenaren aan het werk gaan”, zegt woordvoerder Remco Groet van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) namens de IBD, de informatiebeveiligingsdienst van de vereniging. “Bij grote gemeenten zoals Rotterdam of Amsterdam gaat het om duizenden medewerkers. Maar kleine gemeenten hebben niet die capaciteit. Er werken bijvoorbeeld veertig mensen op kantoor. Die gemeenten hebben meer armslag om het probleem op te lossen, bijvoorbeeld door het inrichten van extra werkplekken.”

“Elke gemeente heeft in kaart gebracht wat er niet werkt als Citrix is uitgezet. Soms zal ook de e-mailserver niet werken”, aldus Groet. Het is niet zo dat hij zijn hart vasthoudt voor wat de ochtend brengen zal. “We volgen de beveiligingsupdates van het Nationaal Cyber Security Centrum.” Het NCSC gaf vrijdag het dringende advies Citrix uit te zetten.

Het softwaresysteem biedt personeel de mogelijkheid vanuit huis of elders in de virtuele werkomgeving te komen. Het bureaublad ziet er dan net zo uit als op de werkvloer. Ook veel onderwijsinstanties, ziekenhuizen en andere organisaties hebben de toegang tot hun Citrix-netwerk afgesloten.

Binnenlandse Zaken komt later zondag met een verklaring namens de ministeries.