Dag van de waarheid voor islamitisch Cornelius Haga Lyceum

Het is de dag van de waarheid voor het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum. De islamitische middelbare school hoort maandagmiddag of minister Arie Slob (Onderwijs) terecht het bestuur mocht dwingen op te stappen. Aanleiding voor deze zogenoemde aanwijzing was een kritisch rapport van de onderwijsinspectie over de gang van zaken op het lyceum.

Het Haga Lyceum kwam in opspraak na een bericht van inlichtingendienst AIVD, die onder meer waarschuwde dat het bestuur zou optrekken met mensen in extremistische kringen. Dit was aanleiding voor de onderwijsinspectie om onderzoek te doen op de school. In het rapport dat daarop volgde, stond onder meer dat sprake is van financieel wanbeheer, dat relaties met externe partijen worden geschaad en dat de school leerlingen de democratische normen en waarden niet bijbrengt.

De school maakte echter bezwaar en ontkent de beschuldigingen in alle toonaarden.

Slob ging in september over tot de aanwijzing. Het was voor het eerst dat een schoolbestuur op deze manier werd gedwongen op te stappen.