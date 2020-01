Opnieuw aanhoudingen na steekpartij ‘s-Gravenzande

De politie heeft in het onderzoek naar een steekpartij in ‘s-Gravenzande waarbij een 16-jarige jongen gewond raakte, opnieuw drie jongens opgepakt. Het aantal verdachten in de zaak is nu vijf, onder wie één meisje, meldt het Openbaar Ministerie. Vier jongens van veertien, vijftien en zestien jaar uit ‘s-Gravenzande en Honselersdijk zitten vast.

Het zestienjarige slachtoffer uit ‘s-Gravenzande werd donderdag na de steekpartij in het Oranjepark in zijn woonplaats gewond opgenomen in het ziekenhuis. Hij was door meerdere jongens belaagd. Kort na het incident werden een zestienjarige jongen en twee meisjes van dertien en veertien jaar oud opgepakt. Zaterdag en maandag volgden de andere arrestaties.

Het OM heeft nog geen verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft wel bepaald dat de jongens die donderdag en zaterdag zijn opgepakt rechtmatig zijn aangehouden. De officier van justitie beslist later of zij worden voorgeleid om hun voorarrest met veertien dagen te verlengen.

Vanwege de betrokkenheid van minderjarige verdachten zegt het OM geen mededelingen te doen over de toedracht van de steekpartij.