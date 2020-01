Panda’s Ouwehands hebben voor het eerst gepaard

De reuzenpanda’s in Ouwehands Dierenpark hebben voor het eerst met elkaar gepaard. Dat melden de verzorgers van de dieren die lang naar de gebeurtenis hebben uitgekeken. De komende weken wordt de urine van Wu Wen elke dag gecontroleerd om erachter te komen of de paring zaterdag ‘succesvol’ is geweest, meldt Ouwehands maandag.

De panda’s Wu Wen (vrouwtje) en Xing Ya (mannetje) zijn sinds 2017 in Nederland. In 2018 toonden de twee reuzenpanda’s voor het eerst belangstelling voor elkaar en hadden ze neus-aan-neus-contact, maar tot een paring kwam het toen niet omdat het vrouwtje nog te jong en te speels was. Een vrouwelijke reuzenpanda is maar een paar dagen per jaar vruchtbaar. Om niets aan het toeval over te laten werden de dieren de afgelopen jaren goed voorbereid op dit moment. Zo werd mannetje Xing Ya getraind om op zijn achterpoten te staan en kreeg hij geluidsopnames te horen van reuzenpanda-mannetjes in de paartijd. Ook werd plas van de dieren in elkaars verblijf verspreid.

De reuzenpanda is een bedreigde diersoort die alleen in China in het wild voorkomt. Volgens de laatste telling leven er nog 1864 exemplaren in het wild.