Spookzitting rond vader ontvoerde Insiya

Bij de rechtbank in Amsterdam vindt maandag een voorbereidende zitting plaats in de strafzaak tegen de vader van de in september 2016 ontvoerde, destijds twee jaar oude peuter Insiya. De 40-jarige Shehzad H. is daar niet bij. Hij vertrok destijds met zijn dochtertje naar India en is daar gebleven. Justitie in Nederland heeft vergeefse pogingen gedaan om hem uitgeleverd te krijgen.

Een neef van H., de 36-jarige Imran S., staat eveneens terecht. Ook hij is buiten bereik van politie en justitie gebleven. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder al aan het tweetal bij verstek te laten berechten.

In juli vorig jaar veroordeelde de rechtbank het groepje uitvoerders van de ontvoering tot celstraffen tot ruim vier jaar. “Een heftige, ongehoorde zaak”, vond de rechtbank toen. Insiya werd met geweld uit het huis van haar oma in Amsterdam-Oost gehaald. De kidnappers lieten zich door H. betalen voor de klus.

H. was destijds verwikkeld in een slepende echtscheidingsprocedure met de moeder van het meisje, Nadia Rashid. In oktober betuigden koning Willem-Alexander en koningin Máxima hun medeleven met de moeder, tijdens een staatsbezoek aan India. Enkele weken daarvoor bepaalde het gerechtshof dat Shehzad H. een dwangsom van van 10.000 euro moet betalen voor elke dag dat hij zijn dochter langer in India houdt.