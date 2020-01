Minister: beïnvloeding OVV zou heel erg kwalijk zijn

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zou het “heel erg kwalijk” vinden als inderdaad druk is uitgeoefend op de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) om conclusies over een vliegcrash bij Schiphol in 2009 aan te passen of af te zwakken. De raad moet “in volstrekte onafhankelijkheid” zijn werk kunnen doen, aldus de bewindsvrouw.

Een Boeing 737 van Turkish Airlines stortte op 25 februari 2009 kort voor de landing neer bij Schiphol. Negen inzittenden kwamen om het leven. De OVV deed onderzoek en concludeerde dat de crash was veroorzaakt door een defecte hoogtemeter, in combinatie met fouten van de bemanning. Dagblad The New York Times meldde deze week dat sommige, voor Boeing mogelijk schadelijke, bevindingen onder Amerikaanse druk zouden zijn weggemoffeld.

Van Nieuwenhuizen benadrukt dat zij niet kan beoordelen of dat verhaal klopt. “Dat moet de OVV zelf aangeven”, aldus de minister. Het is volgens haar wel gebruikelijk dat betrokken partijen commentaar mogen geven op de bevindingen van de onderzoeksraad, zolang dat beperkt blijft tot feitelijke onjuistheden. “Er mag natuurlijk nooit sprake zijn van beïnvloeding van aanbevelingen of conclusies.”