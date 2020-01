Nederlander vindt file beperkt maatschappelijk probleem

Nederlanders leggen zich neer bij het feit dat ze in de file staan. Vorig jaar vond 35 procent het niet acceptabel om in de file te staan, in 2010 was dat nog 72 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM). Nederlanders vinden andere zaken zoals agressie op de weg en in het openbaar vervoer, geluidsoverlast en luchtverontreiniging een groter probleem.

Iets meer dan de helft van de automobilisten (51 procent) staat sporadisch in de file. Uit het onderzoek blijkt verder dat 15 procent minimaal een keer per week in de file staat. De vertraging bedraagt dan gemiddeld 43 minuten.

“De meeste mensen ervaren gevoelens van berusting en acceptatie wanneer zij in een file belanden”, aldus het KIM. Filerijders storen zich vooral aan andere automobilisten die bijvoorbeeld over de vluchtstrook rijden of bumperkleven.

Mensen die in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant wonen hebben het vaakst last van files. In die laatste provincie is de gemiddelde vertraging het hoogst, aldus het KIM.