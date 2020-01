Kinderen gaan ‘hand in hand’ bewegen op de Koningsspelen

‘Hand in hand’, dat is dit jaar het thema van de Koningsspelen. Het evenement, waarbij kinderen op basisscholen samen ontbijten en allerlei actieve dingen doen, wordt sinds 2013 gehouden. De eerste keer waren de spelen bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Sindsdien is het een jaarlijks evenement, dit jaar op 17 april.

Het thema werd woensdag duidelijk bij de officiële start voor de inschrijving voor dit jaar. Op basisschool De Sterrenwacht in Hellevoetsluis trapten Richard Krajicek, initiatiefnemer, en televisiepresentatoren Ron Boszhard en Britt Dekker de achtste editie af. “Meedoen aan sport, een goed ontbijt en plezier hebben, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Door op jonge leeftijd al te leren dat het volstrekt vanzelfsprekend is dat iedereen meedoet, willen wij met de Koningsspelen bijdragen aan een gezonde, sportieve en verbonden samenleving,” aldus Krajicek.

Volgens de organisatie vormt ‘hand in hand’ de rode draad in alle onderdelen van de Koningsspelen. Zo ligt de focus nog meer op het bij elkaar brengen van sportaanbieders en scholen op lokaal niveau, met als doel het gezamenlijk organiseren van de Koningsspelen. Zo’n samenwerking wordt een Koningsmatch genoemd, aldus de organisatie. Ook het samen ontbijten is er een uiting van.

Scholen kunnen zich tot en met 29 februari inschrijven. Vorig jaar deden meer dan 1,2 miljoen kinderen van 6000 basisscholen in Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederlandse scholen in het buitenland mee. De organisatie is in handen van de Krajicek Foundation van oud-tennisser Richard Krajicek. Samen met de Johan Cruyff Foundation is die initiatiefnemer van de sportieve dag. Supermarktketen Jumbo zorgt voor het ontbijt.