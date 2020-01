Zaans ziekenhuis moet ‘misleidend’ persbericht rectificeren

Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) heeft Pharmafilter, een leverancier van zuiveringssystemen voor ziekenhuizen, ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld. De rechtbank Noord-Holland heeft het ziekenhuis opgedragen om een “misleidend” persbericht over maatregelen tegen de uitbraak van de zogeheten NDM-darmbacterie te rectificeren. De rechtbank stelt ook vast dat de uitbraak van de resistente darmbacterie nog niet onder controle is.

Het ZMC kondigde in september ingrijpende maatregelen aan om de gevaarlijke bacterie definitief de kop in te drukken. Het ziekenhuis legde een verband met het zuiveringssysteem en zou overgaan op een volledig andere manier van afvalverwerking. Pharmafilter weersprak dat de bacterie iets met het systeem te maken had en spande een kort geding aan.

Door te zwijgen over tekortkomingen aan het eigen riool heeft het ZMC zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan “miscommunicatie”.

De NDM-darmbacterie is inmiddels 46 keer aangetroffen bij patiƫnten in Zaandam. In september waren dit er nog 39. Een patiƫnt is overleden.