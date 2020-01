Minister over advies arbeidsmarkt: niet de loopgraven in duiken

Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees roept op “samen op te trekken” bij de ingrijpende hervorming de arbeidsmarkt. “Meteen de loopgraven in duiken, dat brengt ons niet verder”, vindt hij.

De bewindsman reageert op een uitvoerig advies van een speciale commissie, die vindt dat de regels voor werk fundamenteel moeten veranderen. Deze commissie-Borstlap boog zich op verzoek van Koolmees over de vraag ‘In wat voor land willen we werken?’

“Ons systeem past veel werkenden niet meer”, erkent ook de minister. Het bedreigt op den duur de economische en sociale vooruitgang. De verschillen tussen mensen met een vaste baan en flexwerkers bijvoorbeeld zijn enorm.

Koolmees wil binnenkort uitvoerig ingaan op de reeks aanbevelingen. Hij hoopt op een brede alliantie tussen partijen in de maatschappij om het gesprek op gang te brengen. “Als dit rapport iets laat zien, dan is het wel hoe belangrijk het is te zoeken naar gedeelde grond.”