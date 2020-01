‘Verhuizing marinierskazerne naar Vlissingen van de baan’

De verhuizing van de mariniers van Doorn naar Vlissingen is vrijwel zeker van de baan. Ingewijden bevestigen berichtgeving van RTL Nieuws. Het plan is nu om de mariniers onder te brengen in Nieuw Milligen, bij Apeldoorn. Zeeland zal worden gecompenseerd voor het verlies.

De Provincie Zeeland zegt nog niets vanuit ‘Den Haag’ te hebben vernomen. “Zolang wij niets uit Den Haag hebben gehoord komt de kazerne gewoon naar Zeeland.”

Al sinds 2012 is Defensie bezig met de verhuizing van de ongeveer 1800 mariniers naar Vlissingen. Daar zou een nieuwe kazerne worden gebouwd, maar er is veel weerstand bij de zeesoldaten. Het Korps Mariniers heeft onder meer door de verhuizing te maken met leegloop.

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) heeft haar plan vorige week vrijdag voorgesteld in de ministerraad, maar toen werd uiteindelijk besloten dat Defensie eerst moet kijken naar compensatie voor Zeeland voor het besluit officieel naar buiten wordt gebracht.

Ook in de Tweede Kamer wordt door een aantal partijen al langer getwijfeld aan de verhuizing. Regeringspartij D66 is er zeer kritisch over, terwijl GroenLinks en PVV de verhuizing willen schrappen. Kamerleden maken zich grote zorgen over het aantal mariniers dat het korps verlaat.

Commandant Jeff Mac Mootry van het Korps Mariniers waarschuwde in mei 2018 in de Tweede Kamer dat het aantal mariniers dat zal vertrekken nog “vele malen groter” zal worden als de verhuizing zou doorgaan. Ook binnen Defensie is men verontrust over de uitstroom van deze special forces.

Veel mariniers zien het niet zitten om Utrecht voor Zeeland te verruilen. Ook is er ontevredenheid over de faciliteiten van de nieuw te bouwen Michiel de Ruyterkazerne. Vorig jaar juni zei Visser nog niet van plan te zijn de verhuizing te stoppen. Het ongedaan maken van de verhuizing zou tientallen miljoenen gaan kosten, waarschuwde Defensie toen.

De gemeente Vlissingen, het waterschap en de provincie Zeeland stuurden het kabinet woensdag nog een brief waarin zij vroegen om de komst van de mariniers opnieuw te bevestigen.