Hoe zorg je voor online veiligheid?

Je hoort het steeds vaker, het internet is niet veilig. We kennen allemaal de verhalen over internetcriminelen en de recente cyberaanvallen, waardoor Schiphol, de Tweede Kamer en een aantal grote gemeenten in Nederland hun Citrix-server hebben uitgezet. Het laat zien, ook voor particulieren, hoe belangrijk het is om zo veilig mogelijk op het internet te surfen en om ons ervan bewust te zijn dat er wel degelijk bedrijven zijn die graag willen weten wat wij online uitvoeren.

We worden in de gaten gehouden

Vaak denken mensen dat ze niets of nauwelijks iets te verbergen hebben en kunnen ze zich ook niet voorstellen dat bedrijven of overheden interesse hebben in hun gedragingen op het internet of op sociale media. Dat hebben ze echter wel. We kennen allemaal de cookies die bijhouden welke sites je bezoekt en naar welke informatie je zoekt. Deze informatie wordt vervolgens via een veiling verkocht. Je kunt je voorstellen dat een bedrijf daar best wel wat voor wil betalen. Zodoende wordt er flink geld verdiend.

Veilig gebruik van het internet

Hoe gebruik je het internet zo veilig mogelijk? Wat veel mensen nog steeds onderschatten, is het gebruik van sterke wachtwoorden. Deze kunnen makkelijk onderschept worden door internetcriminelen. Als dit lukt, kunnen ze vanuit jou bijvoorbeeld betalingen doen of mails sturen. Met name het wachtwoord van je mail is belangrijk. Het is belangrijk om regelmatig het wachtwoord van je mail te veranderen en sterke, langere wachtwoorden te gebruiken. Je kan ook gebruik maken van een tweestaps-verificatie, waarbij je naast je wachtwoord ook een code moet invoeren die je op een tweede apparaat ontvangt.

VPN

Het gebruik van een Virtual Private Network (VPN) is steeds populairder. Dit is een beveiligde verbinding tussen jouw computer of ander device en het internet. Alle data die jij verstuurt naar het internet wordt beveiligd door een VPN. Als je wilt weten wat de beste VPN service is, kan je dit online vergelijken. Wil je nog meer veiligheidsgarantie voor bijvoorbeeld je onderneming en ervoor zorgen dat je bedrijfsgegevens niet op straat komen te liggen, dan kan je bij expressvpn reviews kijken of dit iets voor je is. Expressvpn is een vpn die bekend staat om zijn hoge kwaliteit en gebruiksgemak.

Software up-to-date houden

Ten slotte is het belangrijk om je software regelmatig up-to-date te houden. Hackers maken gebruik van lekken in je software om zo jouw apparaat in te dringen. Door iOS en macOS up-to-date te houden, zorg je ervoor dat je apparaat beter beveiligd is. De lekken zitten in oudere software-versies, waardoor je makkelijk virussen op je computer kan krijgen. Dit kan ook door bijlages komen. Stel daarom via je instellingen in dat er automatisch updates worden uitgevoerd om zo ervan verzekerd te zijn dat je apparaat veilig is.