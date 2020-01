ChristenUnie houdt voorlopig vast aan verhuizing mariniers

Regeringspartij ChristenUnie rekent er nog steeds op dat de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen verhuist. Defensie wilde juist een streep zetten door dat plan, bevestigden ingewijden afgelopen week. Maar het afblazen van de verhuizing zou “een klap in het gezicht van Zeeland” zijn, vindt Tweede Kamerlid Joël Voordewind. “En een dreun voor de Zeeuwse samenleving en economie.”

Het kabinet zei vrijdag nog geen besluit te hebben genomen over de toekomst van de mariniers. Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie gaat maandag of dinsdag met de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen praten. Daarbij moet ze niet alleen aan de belangen van Defensie denken, vindt de CU.

Visser mag van Voordewind best onderzoeken of ze Vlissingen en Zeeland op de een of andere manier schadeloos kan stellen en de verhuizing inderdaad kan schrappen, zegt hij tegen RTL Nieuws en het AD. “Maar alleen in overleg met Vlissingen en Zeeland zelf. De Zeeuwen laten zich – terecht – niet afkopen met wat spiegeltjes en kraaltjes. Den Haag moet simpelweg leveren.”