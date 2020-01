Geen extra maatregelen bij viering Chinees Nieuwjaar in Den Haag

Bij de landelijke viering van het Chinees Nieuwjaar in Den Haag worden geen extra maatregelen genomen in verband met het coronavirus dat op dit moment heerst in China. Dat zegt Henk Kool, voorzitter van Vereniging Nederland China (VNC), die het nieuwjaarsfeest organiseert. “Er is geen officiĆ«le waarschuwing voor Europa gegeven, dus wij zien geen noodzaak tot maatregelen”, aldus Kool. “Het is een feestelijke dag en die zien we met vertrouwen tegemoet.”

In de stad zijn allerlei feestelijkheden waaronder een leeuwen- en drakendans bij het stadhuis. Waarnemend burgemeester Johan Remkes en minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) houden een openingstoespraak. Kool vermoedt dat Bruins in zijn toespraak zal stilstaan bij de slachtoffers van het nieuwe coronavirus, maar verder wordt er bij de viering niet speciaal aandacht aan gegeven, zegt Kool.

In Amsterdam zijn zaterdag de meeste activiteiten volgens traditie bij de Nieuwmarkt en de Zeedijk. Ook in Rotterdam zijn, van 27 januari tot 2 februari, op diverse locaties in de stad feestelijkheden, met als hoogtepunt een groot feest op de West Kruiskade op zaterdag 1 februari.

Dit jaar begint het Chinese jaar 4718, oftewel het Jaar van de Rat, soms ook wel het Jaar van de Muis genoemd. “Gong xi fa cai” is de feestelijke begroeting die bij het Chinees Nieuwjaar hoort en betekent letterlijk vertaald “ik wens je voorspoed toe”. De Chinese dierenriem is volgens de legende ontstaan toen Boeddha alle dieren bij zich riep voordat hij stierf. De rat verscheen als eerste, toen de os, daarna de tijger, haas, draak, slang, paard, geit, aap, haan, hond en varken. Als beloning noemde Boeddha toen ieder jaar naar een van de dieren. Omdat het varken als laatste kwam, sluit dat dier de cyclus. Na het Jaar van het Varken begint de reeks weer van voren af aan.