Jostiband wil in Guinness Book en speelt op 10 meter diepte

De Jostiband heeft zaterdag geprobeerd een bijzonder wereldrecord te vestigen. De 130 muzikanten met een verstandelijke beperking wilden het grootste onderwaterconcert ter wereld geven. Daarvoor doken ze in een duikcentrum in de Belgische plaats Beringen 10 meter de diepte in.

Het initiatief komt van het duikcentrum Todi, duikcentrum Aqua Sub en de International Association of Handicapped Divers (IAHD). Todi heeft een duikbassin van 10 meter diep en 36 meter doorsnee, met meer dan 6.200.000 liter water. Het centrum is gespecialiseerd in duiken voor mensen met een beperking.

Het is nog niet direct duidelijk of de poging ook een plekje krijgt in het Guinness Book of Records. Dat wordt later officieel bekendgemaakt. Wanneer is nog niet duidelijk.

Bandlid Brian vond het in ieder geval een geslaagde poging en hij zou het best nog een keer willen doen. “Ik moest wel een paar keer naar boven gaan, omdat ik een beetje last van mijn oren kreeg, maar het ging heel goed. Ik hoop dat we het vaker gaan proberen, want het was een heel leuke en succesvolle ervaring.”