Klusjesman legt bekentenissen af over moord op zakenman

In de zaak van de moord op de Nederlandse zakenman Marcel van Hout in België heeft zijn klusjesman bekentenissen afgelegd tegenover de politie. Dat heeft het parket van Hasselt bevestigd naar aanleiding van een bericht in de Belgische krant Het Nieuwsblad.

De man zit sinds 8 december 2017 in de gevangenis. Hij heeft nu volgens Het Nieuwsblad toegegeven dat hij Van Hout (51) in november 2017 heeft doodgeschoten in zijn villa in Pelt. Het parket in Hasselt wil verder niet ingaan op de belastende verklaring die de klusjesman heeft afgelegd. “We zijn nog voorzichtig, want er moet eerst nog onderzoek gedaan worden naar de verklaring en die kan ook weer worden ingetrokken”, aldus een woordvoerder.

Volgens Het Nieuwsblad heeft de klusjesman gezegd dat hij hulp heeft gekregen van de ex van Van Hout. De vrouw werd eerder ook aangehouden, maar werd later weer vrijgelaten. Ze zegt niks met de zaak te maken te hebben.

De zakenman runde een aantal bedrijven in de regio Eindhoven. De klusjesman werkte voor hem in zijn villa.