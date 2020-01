Penoza-film haalt met half miljoen bezoekers nieuwe mijlpaal

De Penoza-film The Final Chapter heeft in nog geen twee maanden tijd meer dan een half miljoen bezoekers getrokken. Het is daarmee de eerste Nederlandse film in ruim een jaar tijd die dat heeft gepresteerd. De laatste titel die deze mijlpaal behaalde, was de komedie Bon Bini Holland 2 van en met Jandino Asporaat.

Dat hebben producent NL Film en distributeur Dutch FilmWorks zaterdag gemeld.

De serie Penoza was tussen 2010 en 2017 vijf seizoenen lang te zien bij KRO-NCRV en vertelt over een vrouw (Monic Hendrickx) die na de dood van haar man diens rol in het criminele circuit overneemt. Het slot van het vijfde seizoen liet de kijkers in het ongewisse over het lot van heldin Carmen van Walraven. Met de speelfilm Penoza: The Final Chapter sluit regisseur Diederik van Rooijen het verhaal definitief af.

Eerder werd Penoza ook al uitgeroepen tot best bezochte Nederlandse bioscoopfilm van 2019.