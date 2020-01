Ouwehand wil lijsttrekker Partij voor de Dieren worden

Esther Ouwehand wil als lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar in. Ze nam in de Kamer het stokje afgelopen najaar al over van boegbeeld Marianne Thieme, maar wil nu ook als nummer 1 de verkiezingscampagne in.

Ouwehand vroeg het vertrouwen van de achterban zondag op het congres van de partij in Amsterdam. Op een volgend verkiezingscongres kunnen de leden haar op het schild hijsen, als zich geen tegenkandidaat aandient die meer in de smaak valt.

Toen Ouwehand in de herfst Thieme opvolgde als fractievoorzitter aarzelde ze nog om zich al als lijsttrekker op te werpen. De partij duidde haar al wel als ‘partijleider’ aan.

Onder leiding van Thiemes jarenlange nummer 2 verlegt de Partij voor de Dieren niet plots de koers, herhaalde Ouwehand nog maar eens. “We hebben een heel duidelijke koers en dat is een winnende koers. Daar gaan we gewoon mee door.”

Dat een kwart van de leden op het congres zijn afkeuring uitsprak over het optreden van het partijbestuur tegen ex-voorzitter Sebastiaan Wolswinkel, heeft Ouwehand niet laten schrikken. Het is nu eenmaal een lastige en onbevredigende kwestie, meent ze. Ouwehand en het bestuur gaan ook de komende tijd met ontevreden leden in gesprek. “De partij ontwikkelt zich mee met de groei die we doormaken”, zegt ze.