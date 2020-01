SieboldHuis brengt Japanse kattenliefde in beeld

Japanmuseum SieboldHuis in Leiden organiseert vanaf 31 januari de tentoonstelling Neko; de kat in Japanse kunst. Traditionele en hedendaagse Japanse prenten, tekeningen, objecten, rolschilderingen en foto’s tonen de rol van de kat in de Japanse kunst en volkskunst door de eeuwen heen.

Ook in Japan zijn ze helemaal dol op poezenbeesten. De fenomenen Hello Kitty en Maru de kat, de kattencafés en zelfs ‘katteneilanden’ zijn er de bewijzen van. Aan de hand van thema’s als De kat in de volkskunst, Kattenkwaad en kwade katten en Mensenkat of kattenmens wordt de interesse en omgang van de Japanners in en met katten door het museum belicht.

Katten die alleen maar snoezig zitten te zijn, kattenfiguurtjes die zich gedragen als mensen maar ook natuurlijke katten, ze komen allemaal aan bod. Er zijn schetsen van de beroemde 19e-eeuwse prentkunstenaar Utagawa Kuniyoshi (1797-1861) en houtblokprenten van de bekende Utagawa Kunisada (1786-1865), maar ook allerlei beeldjes van katten, zoals de bekende ‘lucky cats’.

De expo duurt tot en met 5 juli.