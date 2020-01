Winter lijkt ook in februari ver weg

De kans is klein dat het in februari nog écht winter wordt. Westelijke en zuidwestelijke winden domineren komende maand het weerbeeld en daarmee wordt zachte lucht naar ons land geblazen, meldt Weeronline. De schaatsen kunnen hoogstwaarschijnlijk in het vet blijven.

Volgens Weeronline lijkt het weer in februari een beetje op dat van januari. De temperatuur kan dagenlang boven de 10 graden uitkomen en verder blijft het grijs en regenachtig. Normaal is het in februari overdag een graad of 6.

Mogelijk komt de wind een aantal dagen uit het noordwesten, wat winterse buien op kan leveren. De kans dat sneeuw een keer blijft liggen is klein. De gemiddelde maandtemperatuur komt uit op 4,5 graden. Dat is bijna anderhalve graad warmer dan de gebruikelijke 3,3 graden.