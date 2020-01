Groothandels kunnen vraag naar mondmaskers amper aan

Groothandels kunnen de stijgende vraag naar mondmaskers amper bijbenen, blijkt uit een rondvraag bij een aantal van hen. Eind vorige week werd meer duidelijk over de ernst en omvang van het nieuwe coronavirus. Sindsdien gaat het aantal orders snel omhoog.

“Vrijdagavond na het achtuurjournaal is het ontploft bij ons”, zegt Peter van der Weide van medisch groothandel en webwinkel Merkala. “De extra pallets die vrijdag binnenkwamen, waren direct op. Vandaag kwam weer een trailer binnen. Die was al verkocht voor die binnen was.” Ook grondhandels Majestic en Thaly zagen de vraag naar mondmaskers vrijdag sterk stijgen. Behalve aan mondmaskers is er veel behoefte aan andere beschermende kleding, zoals overalls, brillen, handschoenen, haarnetjes en overschoenen.

De groothandels krijgen onder meer bestellingen binnen van apotheken en bedrijven die actief zijn in China. Thaly levert ook aan mensen die maskers naar familie in China willen sturen. Dat gaat al snel om honderden maskers per bestelling. “Je zou er drie per dag moeten dragen om het goed te doen.”