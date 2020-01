KLM komt reizigers richting China tegemoet

Klanten van luchtvaartmaatschappij KLM die tussen nu en eind februari een vlucht van en of naar China hebben geboekt kunnen deze kosteloos omboeken naar een latere datum of een andere bestemming of de tickets met volledige terugbetaling annuleren. Dit aanbod geldt ook voor tickets van Air France en Delta, de partnermaatschappijen die ook vluchten naar China voor KLM verzorgen.

De luchtvaartmaatschappij houdt de dienstregeling richting China voorlopig in stand en adviseert klanten op de hygiƫne te letten en bijvoorbeeld handen te wassen voor en na het eten en contact met dieren te vermijden.

In China zijn inmiddels ruim 80 mensen bezweken aan het coronavirus, dat ook al bij mensen in de VS, Zuid-Korea, Thailand, Taiwan en Japan is vastgesteld. Het virus is verwant aan het SARS-virus dat in 2003 veel onrust veroorzaakte en over de hele wereld ruim zevenhonderd levens eiste. Ruim 2700 mensen zijn met het virus besmet.