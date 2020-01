‘Nieuwe’ wesp ontdekt in Vondelpark

In het Vondelpark in Amsterdam is een tot nog toe onbekende wesp gevonden. Dat meldt de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Het beestje is meteen vernoemd naar het park en heet voortaan Aphaereta vondelparkensis.

Onderzoekers van de Vrije Universiteit waren samen met andere belangstellenden op expeditie toen ze de ontdekking van de nieuwe sluipwesp deden. VU-bioloog Joris Koene is opgetogen: “Deze vondst laat zien dat je nieuwe soorten ook in de stad kan vinden.” De ontdekking is nu gepubliceerd in het Biodiversity Data Journal.

Het expeditieteam ving insecten op een ecologisch beheerd deel van het Vondelpark dat voor het publiek is afgesloten. De sluipwesp werd aangetroffen in jampotjes met rottend vlees. De nieuwe ster aan het wespenfirmament blijkt te parasiteren op vliegen die op rottend vlees afkomen.

Behalve de Aphaereta vondelparkensis werd tijdens de expeditie een bont gezelschap aangetroffen in het gebied: veertig andere soorten sluipwespen, 21 soorten spinnen, 110 soorten nachtvlinders, 85 soorten kevers, 15 soorten slakken en twee soorten parasitaire schimmels. Sommige ervan zijn zeldzaam of komen doorgaans niet in Nederland voor.