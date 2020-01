In een woning aan de Daalwijk in Amsterdam Zuidoost is in de nacht van maandag op dinsdag een 26-jarige man gestorven aan de gevolgen van een schotwond. Dat laat de politie via Twitter weten. Hulpdiensten hebben geprobeerd hem te reanimeren, maar hun pogingen mochten niet baten.

De politie is een onderzoek begonnen en komt dinsdag in de loop van de dag met meer informatie over wat er is gebeurd in het huis.