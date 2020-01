Palestijnse vlaggen bij sleuteloverdracht songfestival

Het Rotterdamse songfestivalfeestje in Rotterdam begon dinsdag met een actie van de lokale partij NIDA. De islamitische partij probeerde een Palestijnse vlag en sjaal te bevestigen aan een standbeeld voor het stadhuis om te protesteren tegen de komst van een Israëlische delegatie. Die overhandigt burgemeester Ahmed Aboutaleb symbolisch de sleutel van het songfestival.

De Rotterdamse partij NIDA spreekt van een ludieke actie. “Om de bezetting en mensenrechtenschendingen in Israël niet zomaar aan Rotterdam voorbij te laten gaan”, stelt de initiatiefnemer.

De Israëlische stad Tel Aviv was vorig jaar gaststad van het evenement. Door het songfestival in Israël te laten plaatsvinden leek het volgens NIDA alsof de bezetting van de Palestijnse gebieden gelegitimeerd was.

Het Eurovisiesongfestival wil zich nooit mengen in politieke discussies. Ook uitingen als Palestijnse vlaggen zijn daarom niet geoorloofd.