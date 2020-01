Rutte en Schouten spreken boeren en natuurclubs samen

Premier Mark Rutte en minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) praten woensdag met natuurclubs en boeren over de stikstofproblematiek. De bewindspersonen spraken eerder apart met natuurorganisaties en de boerenlobby, maar het kabinet wil de partijen die in het stikstofdebat vaak tegenover elkaar staan samenbrengen.

Voorafgaand aan het gesprek in het voormalige zenderpark Radio Kootwijk gaan Rutte en Schouten langs bij een melkveehouder. Ook gaan ze met een boswachter de Veluwe op om over de invloed van stikstof op de natuur te praten. Zowel de melkveehouder als de boswachter schuift ook aan bij het gesprek.

Over de stikstofproblemen onderhandelt het kabinet met boerenorganisaties die zich verenigd hebben in het Landbouw Collectief. Het rondetafelgesprek met veehouders en natuurorganisaties woensdag is informeler. “Het gaat om een open gesprek waarin de aanwezigen van gedachten kunnen wisselen over de problematiek en over oplossingsrichtingen.” Een gepland gesprek met het Landbouw Collectief op 5 februari blijft gewoon staan, zegt het ministerie van Landbouw.

Het stikstofprobleem is een heikele kwestie voor het kabinet en de coalitie. Eind vorig jaar heeft het kabinet een reeks maatregelen aangekondigd, maar de belangrijkste plannen voor de agrarische sector moeten nog gepresenteerd worden.