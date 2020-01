Stoffelijke resten gevonden van vermiste Belgische loodgieter

In het onderzoek naar de vermiste Belgische loodgieter Johan van der Heyden zijn in een onlangs gevonden speciekuip inderdaad stoffelijke resten van hem gevonden. Volgens de politie blijkt dat uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Vorige week donderdag werd de met beton gevulde speciekuip gevonden in het Rijn-Scheldekanaal bij het Brabantse Nieuw-Vossemeer. Eerder had de politie al gemeld dat het lichaam van Van der Heyden mogelijk in stukken was gesneden en dat zijn stoffelijke resten daarna zouden zijn vervoerd in een speciekuip. De stoffelijke resten zouden daarna mogelijk vanaf een brug in het Schelde-Rijnkanaal zijn gegooid of in het buitengebied van Steenbergen zijn gedumpt.

Er was sinds de avond van zondag 2 juni vorig jaar niets meer vernomen van Van der Heyden. Ondanks zeven aanhoudingen is nog niet duidelijk wat er precies met de man is gebeurd. Hoofdverdachten in de zaak zijn Nicki S. (31) en zijn Belgische vriendin Wanda, die de 56-jarige Belg zouden hebben gegijzeld in Zoersel in Belgiƫ en hem in zijn eigen bestelbus naar Steenbergen zouden hebben gebracht. Mogelijk wilden ze hem bestelen.