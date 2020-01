‘Veel online drogisterijen schenden privacy’

De helft van de online drogisterijen laat steken vallen als het gaat om het beschermen van de privacy. Wehkamp.nl, DA.nl en een aantal kleinere webwinkels gaan in de fout door reclamecookies te plaatsen, nog voor de bezoeker überhaupt toestemming heeft gegeven. Vier sites zeggen niet hoe lang ze privégegevens bewaren, dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond.

“Een slechte zaak”, aldus directeur Sandra Molenaar. “Deze sites verwerken persoonsgegevens over je gezondheid. Dat is gevoelige informatie en dan is zorgvuldigheid extra belangrijk.” Slechts zeven van vijftien onderzochte online drogisterijen scoorden een voldoende.

De Consumentenbond lanceert dinsdag -op de Europese Dag van Privacy- een privacymeter voor online diensten. Elke twee maanden wil de bond een andere branche doorlichten.