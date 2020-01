Advies: sluit minderjarigen niet op in politiecel

Minderjarige verdachten moeten niet in een politiecel, maar op een meer kindvriendelijke plek worden vastgezet. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) vindt het geen goede zaak dat de kinderen in een normale politiecel terechtkomen tussen volwassen arrestanten.

De raad vindt dat verdachte kinderen in het uiterste geval maximaal één nacht in een politiecel zouden moeten zitten, maar ziet liever dat ze ergens anders kunnen afwachten wat de rechter over het vervolg beslist. Bijvoorbeeld thuis bij de ouders, in een kleinschalige voorziening of in een justitiële jeugdinrichting.

In de eerste fase nadat de verdachte is opgepakt kan het verblijf in de cel oplopen tot maximaal drie dagen en achttien uur voordat een rechter beslist over het vervolg. De RSJ vindt dat justitie in die eerste fase van het strafproces meer rekening moet houden met de belangen van minderjarigen. En als ze toch in een politiecel terechtkomen, moet het verblijf kindvriendelijker gemaakt, zo stelt de raad.

Er wordt nu al een speciale arrestantenverzorger ingezet, die extra aandacht heeft voor minderjarigen. “Maar opleiding en training van arrestantenverzorgers in de omgang met minderjarigen is wenselijk”, adviseert de RSJ. “Ook eenvoudige aanpassingen als een andere kleur dan het grijs van beton, een stoel of bank, een klok, een (elektronisch) spelletje en communicatiemogelijkheden in de cel kunnen het verblijf in de cel kindvriendelijker maken.”