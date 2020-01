NIOD eert de ‘zwarte bevrijders’

Weinig Nederlanders weten dat van de Amerikaanse bevrijders in de Tweede Wereldoorlog een tiende deel zwart was. Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies wil deze soldaten weer zichtbaar maken met de tentoonstelling Zwarte Bevrijders: Afro-Amerikaanse soldaten in Nederland.

“Ondanks hun verdiensten verdwenen de verhalen over Afro-Amerikaanse bevrijders na de oorlog snel uit het collectieve geheugen, de geschiedschrijving en – tot voor kort – uit nationale herdenkingen”, aldus het Amsterdamse kennis- en informatiecentrum. “Wanneer Nederlanders praten over bevrijders in de Tweede Wereldoorlog denken ze aan witte Amerikaanse, Canadese, Engelse en misschien aan Poolse soldaten. (..) Vanwege het geringe aantal historische documenten is het van groot belang de overgeleverde verhalen te bewaren.”

Op de tentoonstelling hangen zes wandkleden, die hoofdstukken verbeelden uit de geschiedenis van Afro-Amerikaanse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog, met name in Nederland. Ook worden historische objecten getoond. De expo is te zien van 3 februari tot 10 april.