Partner burgemeester Halsema verzet zich tegen taakstraf

Robert Oey, de man van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, verzet zich tegen de taakstraf die hij had gekregen voor verboden wapenbezit. Dat heeft een woordvoerster van het Openbaar Ministerie bevestigd na een bericht hierover in De Telegraaf.

De 53-jarige filmproducent kreeg in december een taakstraf van veertig uur opgelegd tijdens een besloten zitting van het Openbaar Ministerie. Oey verzet zich tegen deze beslissing van de officier van justitie.

De zaak wordt nu voorgelegd aan de politierechter in Amsterdam, aldus de woordvoerster van het OM. Het is nog niet duidelijk wanneer dat precies gebeurt.

Oey had volgens het OM een gas/alarm-revolver met versperde loop in zijn bezit. Het in bezit hebben van zo’n wapen zonder vergunning is verboden.

De kwestie kwam aan het licht nadat de 15-jarige zoon van Halsema vorig jaar zomer met het wapen was betrapt. In een interview biechtte Oey op dat het wapen van hem was. Het betrof volgens hem een onklaar gemaakte revolver die werd gebruikt op filmsets.