Rossana Kluivert verliest rechtszaak tegen Opgelicht?!

AVROTROS hoeft de uitzending van het programma Opgelicht?! over de hondenopvang van Rossana Kluivert op Curaçao niet offline te halen of te rectificeren. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland woensdag bekendgemaakt.

De rechter heeft geconstateerd dat in de uitzending de hondenopvang niet wordt beticht van misleiding, manipulatie of bedrog. Het overgrote deel van wat er in de uitzending wordt gemeld, werd onderbouwd door het feitenmateriaal dat AVROTROS en de redactie ten tijde van de uitzending beschikbaar hadden. De rechter stelt dat er van feitelijke onjuistheden, lichtvaardige beschuldigingen en tendentieuze beweringen, zoals Kluivert en haar raadsman stelden, geen sprake is.

In de uitzending van afgelopen november kwamen vrijwilligers en dierenartsen aan het woord die zich eveneens inzetten voor honden op het eiland. Uit de reportage bleek dat geen van hen wist waar het opvangcentrum van Kluivert zich op het eiland bevindt.

Daarnaast kwam in het programma naar voren dat Kluivert veel minder honden zou verzorgen dan ze zelf beweert en dat ze van het ingezamelde geld van donateurs tienduizenden euro’s aan marketingkosten zou hebben betaald en een winkelpand huurt.