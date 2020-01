Duizenden stakende leraren laten zich horen

Met protestmanifestaties en marsen in diverse binnensteden laten leerkrachten opnieuw massaal hun ongenoegen blijken. Duizenden stakers zijn bijeengekomen, onder meer op de Dam in Amsterdam, in stadion De Kuip in Rotterdam en op het Lange Voorhout in Den Haag.

Ruim 4200 scholen hebben aan de Algemene Onderwijsbond (AOb) gemeld dat ze dicht zijn vanwege de staking. Het zijn vooral basisscholen, maar ook middelbare scholen doen mee. Leraren, onderwijsassistenten en anderen uit de sector eisen dat het kabinet nog eens honderden miljoenen euro’s in het onderwijs investeert om lerarentekorten aan te pakken, de hoge werkdruk te verlichten en salarissen te verhogen.

“Ik sta hier vandaag omdat de kwaliteit van ons onderwijs achteruitholt”, zo verwoordde Kim van Strien, docent Frans, het tegenover zo’n 7000 collega’s in De Kuip, waar leraren vanuit drie punten in Rotterdam-Zuid naartoe waren gelopen. “Ik sta hier voor al mijn collega’s die thuiszitten met een burn-out. Minister Slob, geef ons het salaris dat wij verdienen. Maar het allerbelangrijkste: geef kinderen het onderwijs dat zij verdienen.” De toespraak werd met gejuich ontvangen.

In de hoofdstad hielden de leraren een mars door het centrum. Een manifestatie op de Dam trok vele duizenden mensen, onder wie politici als Jesse Klaver en Lodewijk Asscher.

Op het Lange Voorhout in Den Haag werd de vraag vanaf het podium “of de leraren boos zijn” met een luidkeels “ja” beantwoord. Onder de actievoerders daar waren ook solidaire ouders en bestuurders van scholen, zoals Ben Kottenhagen, die directeur is van een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Leiderdorp. Hij vindt vooral dat de politiek moet zorgen voor meer personeel. Kottenhagen kampt door de werkdruk met hoog ziekteverzuim, waardoor het al meerdere keren is voorgekomen dat een klas een dag geen les kreeg.

Ook in Groningen, Maastricht, Zutphen en Middelburg wordt actiegevoerd. Net als bij eerdere stakingen maken de leerkrachten hun ongenoegen duidelijk op protestborden en leuzen op hesjes: “Ik heb er de (leer)kracht niet voor”, “Hart voor de zaak, dus ik staak” en “Gaat uw kind straks 5 dagen naar school?”