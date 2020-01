Ministerie versoepelt reisadvies naar Sydney

Wie naar Australiƫ wil reizen, moet nog altijd rekening houden met de aanhoudende bosbranden. Maar het advies om alleen noodzakelijke reizen richting Sydney te ondernemen, is donderdag door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag ingetrokken.

“Voor de deelstaten New South Wales, Victoria en de Australian Capital Territory (Canberra) zijn de noodtoestand en evacuatieorders helemaal of grotendeels opgeheven”, schrijft het ministerie. De waarschuwingscode is daarom van oranje in geel veranderd. Dat betekent dat er nog altijd veiligheidsrisico’s zijn waar de reiziger extra alert op moet zijn.

Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de luchtkwaliteit in sommige delen van het land zeer slecht kan zijn. Ook moeten mensen die via China reizen rekening houden met medische controles op de luchthavens vanwege het nieuwe coronavirus.