Nederland en bondgenoten boos over verloten peperduur medicijn

De verloting van een erg duur nieuw medicijn tegen spierziekte SMA door de fabrikant is Nederland en vier bondgenoten in het verkeerde keelgat geschoten. De willekeur van een loterij voor ernstig zieke kinderen die voor hun leven vechten is volgens hen “mensonwaardig”.

Patiënten en hun ouders hebben hoge verwachtingen van het nieuwe middel Zolgensma, dat komend jaar waarschijnlijk op de Europese markt komt. Met 2 miljoen euro zou de eenmalige behandeling voor de zeldzame ziekte de duurste ooit worden. In de tussentijd wil medicijnmaker Novartis honderd kinderen per jaar het medicijn gratis verstrekken.

Die “loterij om het leven” is immoreel en “totaal onaanvaardbaar”, zeggen minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en zijn collega’s van België, Luxemburg, Oostenrijk en Ierland. Novartis geeft ernstig zieke kinderen en hun “reikhalzende” ouders “valse hoop” en toont “een gebrek aan oprechte betrokkenheid bij de patiënten”.

De multinational zou in plaats daarvan medische overwegingen de doorslag moeten geven bij het uitkiezen van patiënten, vindt het vijftal. En daarbij nauw moeten samenwerken met artsen. Een kansspel als een loterij “past absoluut niet bij de gezondheidszorg”.

Bruins en zijn collega’s dringen er bij Novartis op aan om samen een “medisch en ethisch geschikte” manier te bedenken om het SMA-medicijn te verstrekken aan alle patiëntjes die dit nodig hebben. Afgelopen jaar werden de minister en de fabrikant van een ander duur SMA-medicijn, Spinraza, het na lang getouwtrek eens over de prijs.