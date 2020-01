13-jarige opgepakt voor neersteken 16-jarige schoolgenoot

De politie heeft in Ridderkerk een 13-jarige jongen opgepakt voor het neersteken van een medescholier. Het slachtoffer is een 16-jarige jongen die zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht.

De steekpartij gebeurde vrijdagmiddag aan de Prinsenstraat, uit het zicht van de school. Vlak daarna arresteerde de politie de jonge verdachte uit Rotterdam. Waarom de jongen de ander heeft gestoken, is niet bekend, meldt de politie.

De school haalde vanwege het incident de leerlingen naar binnen. Zij krijgen slachtofferhulp. De politie roept getuigen op zich te melden.