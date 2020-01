AOb blijft actievoeren voor investeringen in onderwijs

De boodschap ‘investeer in onderwijs’ moet heel 2020 en 2021 hoorbaar blijven, zegt de Algemene Onderwijsbond (AOb) op de tweede dag van de landelijke onderwijsstaking voor meer geld en minder werkdruk.

De organisatie gaat zich volgens eigen zeggen nu richten op het regeerakkoord van 2021. “Dat lijkt ver weg, maar politieke partijen beginnen al met het opstellen van verkiezingsprogramma’s. Er komen partijcongressen, verkiezingscampagnes. Vanaf nu zal de AOb steeds bij de politieke partijen op de deur kloppen met een heldere boodschap: investeren in het onderwijs betaalt zich dubbel en dwars terug. Niet alleen in economische groei, zoals economen al jaren aantonen. Maar ook in niet-materiële zin: goed onderwijs helpt achterstandsleerlingen aan een betere toekomst, zorgt voor minder ongelijkheid.”

De AOb gaat elke derde dinsdag van de maand actievoeren, kondigt ze aan, maar ook op andere momenten. “Soms kloppen we aan bij de politiek, dan weer staan we op straat of is er een werkonderbreking.”

De bond snapt “natuurlijk” dat verbeteringen niet op één dag zijn geregeld. “Schoolteams zullen tijdelijke oplossingen moeten zoeken. Tijdelijk. En dat houd je alleen maar vol als je weet dat er een perspectief is.”