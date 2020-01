Coureur Tim Coronel moet zakelijke rijder van smartphone houden

Autocoureur Tim Coronel wordt het nieuwe gezicht van een campagne om zakelijke autorijders van hun smartphones te houden. Het ministerie van Infrastructuur hoopt werkgevers aan te sporen afleiding – vaak door mobiele telefoons – in het verkeer aan te pakken.

Daar moet Coronel als ambassadeur bij helpen. Minister Cora van Nieuwenhuizen noemt hem een “autoriteit in de racewereld. Hij weet waar hij over praat en kent als geen ander het belang van concentratie achter het stuur en het gevaar van afleiding in het verkeer.” Coronel is daarmee de “aangewezen man” om werkgevers te overtuigen.

De zogenoemde MONO-aanpak, tegen afleidingen achter het stuur, is een speerpunt van de bewindsvrouw. Eind 2017 maakte ze een afspraak met bedrijven die willen strijden tegen smartphonegebruik in het verkeer. Tot nu toe hebben ruim vijftig ondernemers hun handtekening onder dat convenant gezet. Over een jaar moeten zeker duizend bedrijven aangesloten zijn.

Het is belangrijk ook in het bedrijfsleven te pleiten voor volle focus in het verkeer, vindt Van Nieuwenhuizen.. Een op de tien werkgevers vindt het normaal dat werknemers berichten lezen en terugschrijven terwijl ze achter het stuur zitten, blijkt uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland.