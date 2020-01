Farmers Defence Force: toch geen boerenprotest 5 februari

Boeren gaan 5 februari toch niet opnieuw massaal naar Den Haag voor een protest. Actiegroep Farmers Defence Force, dat eerder nog opriep tot het protest, laat vrijdag in een persbericht weten dat de trekkeractie 5 februari niet doorgaat. “We houden ons kruit uit tactische overwegingen droog voor als het echt nodig is.”

De beslissing om er een streep door te zetten is donderdag genomen, tijdens een vergadering van het Landbouw Collectief, de koepelorganisatie die bestaat uit zowel traditionele belangenbehartigers zoals LTO als protestgroepen als Agractie en Farmers Defence Force. “Het beleid waarover we proberen een deal te maken is gebaseerd op onjuiste informatie. Dit zal de komende weken richting 20 februari naar buiten komen”, aldus Farmers Defence Force in de verklaring.

Op 5 februari staat weer een gesprek gepland tussen het Landbouw Collectief en premier Mark Rutte en minister Carola Schouten van Landbouw. Farmers Defence Force liet eerder weten te willen dat er dan “spijkers met koppen worden geslagen. Daar moet de finale klap worden gegeven”, stelde de actiegroep eerder in een verklaring.