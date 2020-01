‘Man in Amsterdam per ongeluk gedood bij opname videoclip’

De 26-jarige man die afgelopen week werd neergeschoten in Amsterdam-Zuidoost en overleed, is mogelijk per ongeluk geraakt. Dat heeft een van de verdachten verklaard, maakte het Openbaar Ministerie bekend. Het slachtoffer was in de nacht van maandag op dinsdag samen met drie vrienden bezig met de opname van een videoclip. Daarbij zou het wapen ongewild zijn afgegaan en werd de man geraakt.

De 21-jarige verdachte, die zich dinsdag met twee anderen meldde bij de politie, blijft zeker twee dagen langer vastzitten. Het OM verdenkt hem van doodslag op zijn vriend en verboden wapenbezit. Een 23-jarige man en een 16-jarig meisje zijn na verhoor vrijgelaten. Hun betrokkenheid lijkt volgens justitie gering, maar ze blijven nog wel verdachte in de zaak.