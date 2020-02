Freek Vonk wordt bijzonder hoogleraar aan de VU

Bioloog en presentator Freek Vonk wordt bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU). Hij gaat aan de slag bij de afdeling Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen. Ook gaat hij als hoogleraar en onderzoeker samenwerken met museum en onderzoekscentrum Naturalis, waar hij al werkt.

Vonk is erg blij met de aanstelling. “Ik ben een wetenschapper in hart en nieren. Als je kijkt naar mijn carrière, met wetenschappelijke publicaties, subsidies en prijzen, dan is dat een academische loopbaan die een bijzondere wending heeft gekregen in de media. Dit hoogleraarschap is een schitterende stap in mijn wetenschappelijke carrière, en de verantwoordelijkheid die erbij komt kijken neem ik met volle overtuiging”, stelt hij.

Vonk zal vooral onderzoeken hoe natuurlijke gifstoffen gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, meldt Naturalis. Daarnaast gaat hij lesgeven en studenten bij hun afstuderen begeleiden.