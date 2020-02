Wie wint de Zilveren Camera 2019?

Welke fotograaf gaat zaterdag naar huis met de Canon Zilveren Camera 2019? Dat wordt ’s avonds bekendgemaakt in Hilversum, tijdens de uitreiking van deze prestigieuze prijs voor de beste journalistieke foto van het afgelopen jaar. De winnende fotograaf krijgt een wisseltrofee en 10.000 euro.

Tijdens de bijeenkomst wordt ook bekend wie de Prijs voor Storytelling en de Paul Peters Fotoprijs voor sociale fotografie hebben gewonnen. Eerder was al bekend welke fotografen in de prijzen zijn gevallen in de subcategorieƫn, zoals nieuws regionaal, documentair nationaal, politiek, sport en kunst en cultuur. Al deze winnaars maken kans op de Zilveren Camera, die 71 jaar bestaat.

Vorig jaar ging de prijs naar fotograaf Cynthia Boll voor haar serie Sinking Cities Jakarta.

Zaterdag worden ook de tien genomineerden voor de Publieksprijs bekendgemaakt, die sinds vorig jaar bestaat. Deze foto’s zijn de komende tijd te zien in de expositie met alle winnaars van de wedstrijd. Deze tentoonstelling is eerst in Museum Hilversum en reist later door Nederland.