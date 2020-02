FVD-leider Thierry Baudet: te haastig en te stevig getweet

FVD-leider Thierry Baudet heeft vrijdag “te snel en te stevig” een bericht op Twitter geplaatst over de vermeende intimidatie van twee vriendinnen in een trein. De vrouwen waren volgens Baudet “ernstig lastiggevallen door vier Marokkanen”, maar later bleek dat het om een kaartcontrole door NS-medewerkers ging.

Baudet zegt nu in een verklaring dat hij “de kwestie te haastig in een bredere politieke context” heeft getrokken.

“De context namelijk van de gevolgen van de massale immigratie, integratieproblemen en het gebrek aan veiligheid dat vele Nederlanders daardoor dagelijks zien en ervaren. Uiteraard heb ik niemand willen beschuldigen die geen blaam treft. Dit heb ik de NS inmiddels ook laten weten.”